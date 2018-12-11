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11 декабря 2018 года 13:40
Фунт вышел из диапазона - eToro
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Во вторник курс валюты несколько стабилизировался и даже приподнялся над отметкой 1.26, но учитывая напряженность обстановки вокруг "бракоразводного процесса", более активных покупок на данном этапе не предвидится, а риск фиксации прибыли довольно высок. С фронта Брекзита поступают многочисленные и неоднозначные сигналы. Так, Ирландия, которая ранее наотрез отвергала любые изменения в сделке, теперь допускает вероятность внесения коррективов в опорное соглашение по ирландской границе. А тем временем европейские чиновники настаивают, что разъяснений по так называемому бэкстопу британский премьер не получит". Сегодня у Мэй очень насыщенный день - проводятся встречи с ирландским коллегой Рютте, канцлером Германии Меркель, и позднее - с Юнкером и Туском. От атмосферы диалогов и конкретных заявлений будет зависеть дальнейшая динамика фунта в краткосрочной перспективе. Учитывая, что Брюссель остается верным своей жесткой позиции, вряд ли стоит ждать прорывных заявлений по итогам ключевой встречи Мэй и главы Еврокомиссии, полагает Михаил Мащенко. "Так что текущее локальное ралли, вызванное неожиданно сильными данными по рынку труда Британии, может послужить возможностью для фиксации прибыли и открытия новых коротких позиций на более высоких уровнях", - резюмирует эксперт eToro.
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11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
В понедельник появились новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложит голосование в Палате общин по соглашению с ЕС о Brexit, которое было запланировано на вечер вторника, указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Позднее она подтвердила это в выступлении перед... читать дальше
.11 декабря 2018 года 14:58
"Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 11 декабря к 14:15 мск повышалась на 0,5% до 60,27 доллара за баррель, - обращает внимание аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Рынок "черного золота" получает поддержку от сообщений из Ливии. В частности, национальная нефтяная... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
.11 декабря 2018 года 09:39
Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник. читать дальше
.11 декабря 2018 года 09:21
"Британская валюта в понедельник падала до 20-месячного минимума в паре к доллару после того, как Тереза Мэй объявила о переносе важного голосования за принятие плана Brexit. Сейчас фунт отошел от достигнутых накануне экстремумов и торгуется вблизи 1,2590. В то же время британская валюта остается... читать дальше
.10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла... читать дальше
.10 декабря 2018 года 17:40
Опубликованные в прошедшие выходные данные по внешней торговле Китая показали заметное ухудшение показателей. Годовые темпы прироста экспорта снизились с 15,6% в октябре до 5,4% в ноябре, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Причиной торможения стало сокращение внешнего спроса в... читать дальше
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