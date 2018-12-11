Фунт вышел из диапазона - eToro

"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Во вторник курс валюты несколько стабилизировался и даже приподнялся над отметкой 1.26, но учитывая напряженность обстановки вокруг "бракоразводного процесса", более активных покупок на данном этапе не предвидится, а риск фиксации прибыли довольно высок. С фронта Брекзита поступают многочисленные и неоднозначные сигналы. Так, Ирландия, которая ранее наотрез отвергала любые изменения в сделке, теперь допускает вероятность внесения коррективов в опорное соглашение по ирландской границе. А тем временем европейские чиновники настаивают, что разъяснений по так называемому бэкстопу британский премьер не получит".

Сегодня у Мэй очень насыщенный день - проводятся встречи с ирландским коллегой Рютте, канцлером Германии Меркель, и позднее - с Юнкером и Туском. От атмосферы диалогов и конкретных заявлений будет зависеть дальнейшая динамика фунта в краткосрочной перспективе. Учитывая, что Брюссель остается верным своей жесткой позиции, вряд ли стоит ждать прорывных заявлений по итогам ключевой встречи Мэй и главы Еврокомиссии, полагает Михаил Мащенко.

"Так что текущее локальное ралли, вызванное неожиданно сильными данными по рынку труда Британии, может послужить возможностью для фиксации прибыли и открытия новых коротких позиций на более высоких уровнях", - резюмирует эксперт eToro.