Российские индексы акций снова идут вниз вслед за бумагами нефтегазовых компаний - Dukascopy Bank SA

"Второй день подряд российские индексы акций снижаются вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже значимой отметки $60 на фоне опасений увеличения объемов добычи сланцевой нефти в США. Таким образом, в первую половину сегодняшней торговой сессии индекс Московской биржи опустился до отметки 2385 пунктов. В свою очередь, несмотря на подорожание рубля против доллара США на 15 копеек, индекс РТС снизился на 0,46% до 1131,33 пункта. В то же время в Европе спадают опасения усиления торгового противостояния между Китаем и США, и европейские индексы акций во вторник корректируются вверх. Состоявшийся телефонный разговор между профильными министерствами США и Китая свидетельствует о сохраняющемся переговорном процессе между двумя странами. Что касается второй половины дня, то мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи вблизи текущих уровней в ожидании выхода отраслевой статистики от Американского института нефти сегодня вечером", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров