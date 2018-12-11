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11 декабря 2018 года 12:12
Минфин может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. - Уралсиб
"Неделя для рынка ОФЗ началась малоактивно. Решение ОПЕК+ сократить добычу оказало довольно краткосрочную поддержку нефтяному рынку. Крепнущий доллар тоже не способствовал спросу на рублевые активы, как и в целом на активы остальных EM. В сегменте ОФЗ торговая активность была низкой, объем сделок едва превысил 8 млрд руб. Из них почти половина пришлась на выпуск ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., котировки которого опустились на 0,2 п.п. Индикативно цены большинства ОФЗ продемонстрировали снижение на 0,1–0,2 п.п. Инвесторы сейчас находятся в ожидании решения российского ЦБ по ставке, и большинство склоняется к тому, что она будет оставлена прежней - на уровне 7,5%. Мы же относимся к числу тех, кто в эту пятницу прогнозирует повышение на 25 б.п. На глобальных рынках ожидается большой блок важных макроданных, так что торговая активность, вероятно, останется слабой до конца недели. Сегодня Министерство финансов объявит параметры предстоящих аукционов ОФЗ. Напомним, что в прошлый вторник решение Минфина увеличить объем предложения до 25 млрд руб. рынок воспринял негативно, что транслировалось в рост доходностей в пределах 5 б.п. Правда, на самом аукционе спрос на длинную дюрацию был неплохим, что мы объясняли покупками со стороны нескольких крупных инвесторов. Сегодня в преддверии заседания ЦБ и при отсутствии консенсуса на рынке относительно ставки предложение длинной дюрации и объема порядка 20–25 млрд руб. было бы неожиданным и возможным лишь при условии заранее обозначенного интереса со стороны крупных игроков. Как нам кажется, ведомство может предложить ОФЗ примерно на 15 млрд руб. Что же касается комбинации бумаг, логичным было бы доразместить ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 г. и более длинные ОФЗ, но лишь индикативного объема", - отмечают специалисты Уралсиба.
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11 декабря 2018 года 17:53
Нефтяной рынок к середине недели остаётся вблизи 60$. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов. После итогов заседания ОПЕК+ и решения о возвращении к сокращению нефтедобычи на 1,2 млн барр.... читать дальше
.11 декабря 2018 года 17:20
Риски жесткого выхода Великобритании из ЕС нарастают с переносом даты голосования по соглашению о Brexit - Julius Baer
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.11 декабря 2018 года 14:58
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.11 декабря 2018 года 13:40
"После планомерного снижения на протяжении последних пяти недель, фунт вырвался за пределы диапазона и в понедельник отметился на минимумах апреля 2017 года немногим вышке уровня 1.25, который теперь представляет собой ключевой рубеж на пути вниз, - констатирует аналитик социальной сети для... читать дальше
.11 декабря 2018 года 12:41
"Основные криптовалюты продолжают свое падение, двигаясь в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда, - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - При этом они игнорируют даже некоторые позитивные новости. Так, например, инвесторы остались равнодушными к сообщению о... читать дальше
.11 декабря 2018 года 11:28
"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7... читать дальше
.11 декабря 2018 года 10:20
При условии возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent способны подняться к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке и укрепления доллара относительно других мировых валют. Противостояние между США и Китаем нарастает, и это беспокоит инвесторов, которые предпочитают... читать дальше
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Американские фондовые индексы выросли по итогам сессии в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения во вторник. Нефть эталонных марок умеренно поднимается в цене в ходе торгов во вторник. читать дальше
.11 декабря 2018 года 09:21
"Британская валюта в понедельник падала до 20-месячного минимума в паре к доллару после того, как Тереза Мэй объявила о переносе важного голосования за принятие плана Brexit. Сейчас фунт отошел от достигнутых накануне экстремумов и торгуется вблизи 1,2590. В то же время британская валюта остается... читать дальше
.10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла... читать дальше
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