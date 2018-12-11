Краткосрочными ориентирами по Brent могут выступить отметки $59-61/bbl - "Нордеа Банк"

"Позитивные настроения участников рынка от сделки ОПЕК+ ослабляются ростом опасений в отношении того, что соглашение стран-экспортеров нефти может улучшить перспективы американских нефтедобытчиков. Напомним, что в текущем году уровень производства в США достиг нового исторического максимума – 11,7 mbd. Сегодня внимание рынка будет направлено на публикацию данных об американских запасах нефти и нефтепродуктов от API и ежемесячный отчет Минэнерго США. Согласно предварительным данным (опрос отраслевых аналитиков Bloomberg) запасы нефти по итогам отчетной недели сократились на 3,5 mb. В целом стоит отметить, что до конца текущего года у нефтяного рынка остается ограниченное число триггеров, которые могут помочь определиться инвесторам с дальнейшей динамикой. На текущей неделе будут опубликованы отчеты ОПЕК и МЭА, которые отразят уровень риска разбалансировки рынка. На предрождественской неделе (19 декабря) ФРС озвучит решение по ставке и, вероятно, сможет дать больше ясности в отношении ее дальнейшей динамики. На этом фоне участники рынка предпочтут занять выжидательную позицию. Краткосрочными ориентирами по Brent могут выступить отметки $59-61/bbl", - полагают аналитики "Нордеа Банка".