Рубль не смог развить наступление - FxPro

"Российская валюта в понедельник сдавала позиции в паре к доллару, - напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Всему виной бегство инвесторов из европейских активов и давление на нефтяные котировки, которое разыгралось с новой силой. За прошедшие сутки USD/RUB прибавила 20 копеек, открыв сессию во вторник на отметке 66.59. Пара EUR/RUB снизилась на 6 копеек по итогам предыдущего дня, заняв позиции на 75.68. Евро снижался вслед за фунтом. Катализатором стали сообщения (которые позже подтвердились) о том, что премьер-министр Британии Тереза Мэй отложила важное голосование в Парламенте по Brexit, когда стало понятно, что ее проект сделки не получит одобрения. В результате, фунт терял более 2% внутри дня, развернув единую валюту к снижению, а евро не удалось зацепиться за 1.14 доллара и развить наступление выше 76 рублей".

По мнению эксперта, стоит опасаться, что неопределенность вокруг Brexit будет и далее давить на европейские валюты в ближайшие дни, вызывая отступление евро. "Впрочем, этого может оказаться недостаточно для спасения рубля, - уточняет Александр Купцикевич. - Позитивная реакция нефтяного рынка на соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ оказалась непродолжительной. Инвесторы настороженно отнеслись к соглашению, так как не уверены, что участники картеля и их "союзники" будут строго соблюдать все условия. По итогам понедельника, Brent опустилась ниже $60, что можно считать ключевой психологической отметкой. Падение ниже этого уровня, по всей видимости, оставит осторожный настрой в отношении российской валюты".