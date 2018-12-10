.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Динамика внешней торговли Китая ухудшается - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 декабря 2018 года 17:40
Динамика внешней торговли Китая ухудшается - Julius Baer
Опубликованные в прошедшие выходные данные по внешней торговле Китая показали заметное ухудшение показателей. Годовые темпы прироста экспорта снизились с 15,6% в октябре до 5,4% в ноябре, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Причиной торможения стало сокращение внешнего спроса в развитых и развивающихся странах, что подтверждает завершение высокой фазы глобального делового цикла. Тем не менее, закупки китайских товаров Соединенными Штатами остаются высокими в преддверии повышения импортных пошлин: экспорт в США прибавил 10% (+13,2% в октябре). 1 марта 2019 года ставка тарифа на импорт из КНР может вырасти с 10% до 25%, если стороны не придут к новому соглашению. Таким образом, эксперт полагает, что высокая динамика внешней торговли между двумя странами может сохраниться в первые два месяца следующего года, тогда как экономика КНР будет оставаться подверженной рискам замедления роста в связи с падением общего экспорта. "Прирост импорта упал до скромных 3%, что стало отражением не только ухудшения показателей экспорта, но и внутреннего спроса, - подчеркивает Сьюзан Йохо. - Розничные продажи в Китае сбавляют обороты. Это сказывается и на инфляции цен производителей: прирост в ноябре составил 2,7% и, вероятно, продолжит падать. Потребительская инфляция держится на уровне 2,2% и будет оставаться на этом уровне на фоне торможения экономического роста в первой половине 2019 года. Ухудшение динамики китайского экспорта в ноябре подтверждает замедление мировой экономики и внешнего спроса, хотя поставки в США держатся на высоком уровне в ожидании роста импортных пошлин. Динамика импорта и цен производителей сигнализирует об ослаблении внутреннего спроса, которое может усилиться в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что китайские власти объявят о новых мерах поддержки экономики на ближайшей правительственной конференции по экономике, которые, однако, окажут эффект не раньше второй половины 2019 года. На этом фоне юань может подешеветь до уровня 7,1 за доллар США на горизонте трех месяцев".
.
10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла... читать дальше
.10 декабря 2018 года 17:05
Торговые споры между Китаем и США и риски замедления экономики остаются главными факторами, оказывающими давление на настроения инвесторов - Julius Baer
"Фондовые индексы китайского рынка находятся под давлением, - отмечает аналитик отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Ирэн Чоу. - Рост, вызванный итогами переговоров США и Китая на саммите G20, быстро сошел на нет. Негативной динамике способствовал арест топ-менеджера копании Huawei. В... читать дальше
.10 декабря 2018 года 16:40
ОПЕК сократит добычу на 1,2 млн баррелей и будет реагировать на изменение баланса на рынке - Julius Baer
Заседание ОПЕК завершилось в пятницу решением сократить добычу нефти примерно на 1,2 млн баррелей в день, с учетом производства в странах, не входящих в картель, таких как Российская Федерация. Объявленный объем оказался несколько больше ожиданий (то есть тех цифр, которые обсуждали рынки... читать дальше
.10 декабря 2018 года 13:46
Сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки должно дать достаточно твердую поддержку нефти Brent - Saxo Bank
"Центром внимания всю неделю был расширенный саммит ОПЕК в Вене, - указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Считанные месяцы назад такие встречи представляли бы собой празднование успешного поднятия цен на нефть. Вместо этого, прямо как в 2016 году,... читать дальше
.10 декабря 2018 года 13:23
Доллар начал неделю с продолжения распродаж, которые в пятницу были спровоцированы слабыми данными по рынку труда. Индекс доллара пробил линию восходящего тренда конца сентября и вплотную подошел к 3-недельным минимумам, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.10 декабря 2018 года 12:55
"На фоне снижения доллара США рубль, как и большинство валют развивающихся стран, растет, торгуясь в понедельник около 66,2 руб./$. Российской валюте добавил позитива рост нефтяных котировок из-за достижения договоренностей по сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК. На наш взгляд, позитив в рубле... читать дальше
.10 декабря 2018 года 12:05
Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. После того, как SEC США вновь перенесла решение вопроса о регистрации биткоин-ETF, инвесторы остаются в унынии и пока не видят поводов... читать дальше
.10 декабря 2018 года 11:50
"Фьючерсы на нефть демонстрировали повышенную волатильность в ходе торгов прошлой недели. Контракты на Brent торговались в интервале от менее чем $59/bbl до $63/bbl. Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные цены в течение недели, стала неопределенность относительно результата встреч... читать дальше
.10 декабря 2018 года 10:05
В случае возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent поднимутся к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На саммите ОПЕК+, который состоялся в прошлую пятницу, 7 декабря, в Вене, страныэкспортеры заключили новое соглашение о сокращении добычи в объеме 1,2 млн барр./сут. от уровней октября 2018 года. В рамках этого решения исключения сделаны для Венесуэлы, Ирана и Ливии. Страны ОПЕК+ планируют вновь... читать дальше
.10 декабря 2018 года 09:37
Американский рынок акций существенно снизился в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются в ходе торгов в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.