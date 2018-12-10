ОПЕК сократит добычу на 1,2 млн баррелей и будет реагировать на изменение баланса на рынке - Julius Baer

Заседание ОПЕК завершилось в пятницу решением сократить добычу нефти примерно на 1,2 млн баррелей в день, с учетом производства в странах, не входящих в картель, таких как Российская Федерация. Объявленный объем оказался несколько больше ожиданий (то есть тех цифр, которые обсуждали рынки накануне встречи в Вене), что способствовало закрытию пятничных торгов повышением котировок, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.

"Тем не менее, результаты переговоров и их влияние на рынок остаются неочевидными, - подчеркивает эксперт. - С одной стороны, не был обозначен вклад каждого участника соглашения. С другой стороны, продолжают действовать американские санкции против Ирана, которые влияют на активность стран-производителей "черного золота". Исключения из эмбарго, введенные Вашингтоном для некоторых ключевых потребителей иранской нефти, являются временными. Полная блокада экспорта из Ирана потребует от других производителей нарастить добычу, чтобы компенсировать потерянные объемы. Сланцевые компании в Северной Америке не смогут достаточно быстро увеличить свои мощности. В связи с этим итоги встречи ОПЕК будут лишь одним из элементов политики картеля, и мы можем стать свидетелями новых решений".

Последние месяцы позволили определить фундаментально обоснованный коридор цен на нефть. При котировках выше 75 долл. США за баррель инфляция топливных цен сокращает спрос в развивающихся странах, а также смягчает политику Белого дома по отношению к Ирану. "Ослабление валют развивающихся стран понизило верхний уровень цен на нефть, при котором экономика начинает испытывать трудности, - резюмирует Норберт Рюкер. - С другой стороны, цены ниже 55 долл. США за баррель сдерживают сланцевый бум и инвестиции в секторе. Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок и видим риски роста цен в ближайшей перспективе. Политические новости в секторе продолжат оказывать влияние на волатильность котировок".