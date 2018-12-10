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10 декабря 2018 года 15:47
В целом не ожидаем высокой волатильности по рублю на ближайшей неделе - "Открытие Брокер"
"Рубль начинал день с укрепления, но затем растерял свои достижения вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,67%, недельная - до 7,76%, а месячная повысилась до 8,0%. Рубль вновь торговался на противоположных курсах с сырьевыми валютами, которые преимущественно укреплялись против доллара США. Перспективы замедления КНР вкупе с очередными попытками обвинить Москву в различных неприятностях вроде выступлений "жёлтых жилетов" во Франции, загадочных смертях в Великобритании явно не способствуют оптимизму инвесторов. К тому же постепенно снижается уверенность в том, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании. В целом это вряд ли окажет какое-либо воздействие на доходности ОФЗ, так как они уже на 100-125 базисных пунктов выше ставки регулятора. Тем не менее, спекулянты могут на коротких отрезках пользоваться подобными идеями. В целом мы не ожидаем высокой волатильности по рублю на ближайшей неделе. Вероятно, что торги будут проходить в диапазоне 65,5-67,5 за доллар", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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.10 декабря 2018 года 13:23
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.10 декабря 2018 года 12:55
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.10 декабря 2018 года 12:05
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.10 декабря 2018 года 11:50
"Фьючерсы на нефть демонстрировали повышенную волатильность в ходе торгов прошлой недели. Контракты на Brent торговались в интервале от менее чем $59/bbl до $63/bbl. Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные цены в течение недели, стала неопределенность относительно результата встреч... читать дальше
.10 декабря 2018 года 10:05
В случае возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent поднимутся к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
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