Ожидаем консолидации индекса "Московской биржи" вблизи отметки 2395 пунктов - Dukascopy Bank SA

"К середине торговой сессии понедельника индекс МосБиржи полностью растерял ценовые уровни, достигнутые в пятницу, и снизился до отметки 2400 пунктов. Основное давление на российский рынок сегодня оказывают падающие акции госкомпаний, которые снижаются в преддверии слушаний в Палате представителей США с участием главы Google. Инвесторы опасаются, что в ходе заседания представителю поисковой системы могут быть заданы вопросы относительно вмешательства третьих лиц в ход президентских выборов в Штатах. Негативный внешний фон, сложившийся из дешевеющих акций европейский компаний, также не способствует покупкам на российском рынке. Несмотря на то, что курс рубля сегодня вырос относительно доллара США на 12 копеек (до 66,26 руб./долл.), индекс РТС также двигается вниз. Впрочем, во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса "Московской биржи" вблизи отметки 2395 пунктов. По нашим оценкам, стабильность цен на нефть удержит дальнейшее падение бумаг российских эмитентов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров