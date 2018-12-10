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10 декабря 2018 года 15:30
Ожидаем консолидации индекса "Московской биржи" вблизи отметки 2395 пунктов - Dukascopy Bank SA
"К середине торговой сессии понедельника индекс МосБиржи полностью растерял ценовые уровни, достигнутые в пятницу, и снизился до отметки 2400 пунктов. Основное давление на российский рынок сегодня оказывают падающие акции госкомпаний, которые снижаются в преддверии слушаний в Палате представителей США с участием главы Google. Инвесторы опасаются, что в ходе заседания представителю поисковой системы могут быть заданы вопросы относительно вмешательства третьих лиц в ход президентских выборов в Штатах. Негативный внешний фон, сложившийся из дешевеющих акций европейский компаний, также не способствует покупкам на российском рынке. Несмотря на то, что курс рубля сегодня вырос относительно доллара США на 12 копеек (до 66,26 руб./долл.), индекс РТС также двигается вниз. Впрочем, во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса "Московской биржи" вблизи отметки 2395 пунктов. По нашим оценкам, стабильность цен на нефть удержит дальнейшее падение бумаг российских эмитентов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров
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10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
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.10 декабря 2018 года 17:40
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.10 декабря 2018 года 13:23
Доллар начал неделю с продолжения распродаж, которые в пятницу были спровоцированы слабыми данными по рынку труда. Индекс доллара пробил линию восходящего тренда конца сентября и вплотную подошел к 3-недельным минимумам, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.10 декабря 2018 года 12:55
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.10 декабря 2018 года 12:05
Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. После того, как SEC США вновь перенесла решение вопроса о регистрации биткоин-ETF, инвесторы остаются в унынии и пока не видят поводов... читать дальше
.10 декабря 2018 года 11:50
"Фьючерсы на нефть демонстрировали повышенную волатильность в ходе торгов прошлой недели. Контракты на Brent торговались в интервале от менее чем $59/bbl до $63/bbl. Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные цены в течение недели, стала неопределенность относительно результата встреч... читать дальше
.10 декабря 2018 года 10:05
В случае возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent поднимутся к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На саммите ОПЕК+, который состоялся в прошлую пятницу, 7 декабря, в Вене, страныэкспортеры заключили новое соглашение о сокращении добычи в объеме 1,2 млн барр./сут. от уровней октября 2018 года. В рамках этого решения исключения сделаны для Венесуэлы, Ирана и Ливии. Страны ОПЕК+ планируют вновь... читать дальше
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