Санкции, внутренние проблемы и цены на нефть больше всего беспокоят европейских инвесторов в РФ - БКС

Санкции, внутренние проблемы и цены на нефть являются самыми главными рисками при инвестировании в Россию, считают европейские инвесторы, опрошенные аналитиками "БКС Глобал Маркетс".

Как сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и аналитика Марии Сухановой, было проведено более 30 встреч с институциональными инвесторами из ЕС и Великобритании в период с 21 ноября по 4 декабря. В ходе этих встреч обсуждалась ситуация на российском рынке акций и перспективы на первое полугодие 2019 года.

Опрошенные инвесторы ожидают, что российский рынок покажет опережающую динамику - всего 22% инвесторов занимают по России позицию "ниже рынка", тогда как большинство - 59% - "выше рынка" относительно соответствующих бенчмарков. В то же время этот результат оказался самым низким значением по сравнению с 76% "выше рынка" по состоянию на середину октября текущего года, 74% "выше рынка" в начале ноября и 73% "выше рынка" в конце ноября (только в США).

"Среди ключевых рисков для российского финансового рынка в первой половине 2019 года 70% инвесторов назвали политические (санкции/геополитическая напряженность/Украина/Россия внезапно становится недоступной для инвестирования). Это был самый популярный ответ у менеджеров фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки). Многие управляющие фондов, ориентированных на Россию, упомянули внутренние проблемы страны: 21% опрошенных выделили в качестве основных поводов для опасений неэффективность государственного управления, замедление экономики, инфляцию и политическую нестабильность - это второй самый популярный ответ. Инвесторы также отметили риски, связанные с ценами на нефть и сырьевые товары (18%), глобальной рецессией/распродажами (15%), а также проблемы, присущие развивающимся рынкам (6%)", - говорится в обзоре.

Лучшим по динамике котировок, по мнению инвесторов, в первой половине 2019 года будут акции банковского сектора - 52% и нефтегазового - 45%. Потребсектор был назван худшим в первой половине 2019 года - 45% опрошенных.

"Отметим, что наш маркетинг пришелся на период значительной просадки нефтяных котировок, инцидент в Керченском проливе и волатильность на американских рынках, вызванную динамикой бумаг технологического сектора - эти факторы могли несколько повлиять на взгляды инвесторов, если сравнивать со спокойными периодами, которые, однако, на российском рынке наблюдаются нечасто. При этом мы отмечаем перевес в сторону позитивного отношения, поскольку очевидно, что встречи проводились с инвесторами, изначально заинтересованными в российском рынке", - говорится в обзоре.