Российский фондовый рынок: штурм исторического максимума опять откладывается - БКС

"Главное ожидаемое событие прошлой недели завершилось положительно для нефтяного рынка. Теперь вероятно нахождение цены Brent в диапазоне $65-70. Этот фактор на текущей неделе должен поддержать рубль и индекс МосБиржи. Тем не менее, сегодня российский фондовый рынок открылся в "красной зоне". Не успели порадоваться нефтяной сделке, как тучи негатива пришли из зарубежной макроэкономической статистики. Во-первых, не обрадовали данные по рынку труда в США. Ситуация с новыми рабочими местами и ростом зарплаты оказалась хуже ожиданий аналитиков. Во-вторых, целая порция отрицательных цифр была получена из Азии. Всё больше признаков охлаждения экономики Китая: опубликованные в выходные данные о торговле говорят о замедлении роста экспорта, импорта и потребительских цен. А КНР - это один из крупнейших потребителей сырья, что окажет давление на товарные рынки. На этом фоне снижаются промышленные металлы. Сегодня утром к азиатскому негативу добавились данные о динамике ВВП Японии за III квартал. Произошло максимальное квартальное падение за последние 4 года - на 2,5%. Тема с замедлением мировой экономики, подкрепленная примерами отдельных ключевых стран, продолжит давить на мировой финансовый рынок. Также отрицательных эмоций добавляет пятничная история с задержанием CFO китайской компании Huawei. Рынки воспринимают данный инцидент как фактор, который усложнит переговоры между США и Китаем по торговому перемирию. Таким образом, несмотря на нефтяную сделку, движение наверх российского фондового рынка тормозит мощный негативный новостной фон с зарубежных площадок. Похоже, штурм исторического максимума опять откладывается. В ближайшие дни при отсутствии дополнительного внешнего позитива вероятно нахождение индекса МосБиржи вблизи текущих уровней", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.