Евро следит за долларом и Италией - eToro

Доллар начал неделю с продолжения распродаж, которые в пятницу были спровоцированы слабыми данными по рынку труда. Индекс доллара пробил линию восходящего тренда конца сентября и вплотную подошел к 3-недельным минимумам, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Фунт нервничает в преддверии завтрашнего голосования в парламенте и ведет себя скромнее, а вот евро успел отметиться на максимумах 20 ноября в районе 1.1440, правда, впоследствии частично скорректировался, но остается в плюсе на дневных графиках.

Разговоры о замедлении ужесточения политики ФРС и снижение доходности трежерис продолжают снижать привлекательность американской валюты, которая теперь озадачена еще и экономической картиной после того, как в пятницу показатели занятости и зарплат не оправдали ожиданий рынка.

"Тем временем евро нашел подпитку на слухах о том, что Еврокомиссия смягчилась к Италии и может дать правительству страны шесть месяцев на то, чтобы прийти к выполнению рекомендаций Брюсселя по бюджету. Если эта информация официально подтвердится, единая валюта почувствует облегчение на признаках потепления отношений между ЕС и третьей по величине экономикой в еврозоне.

На этой неделе важным испытанием для EURUSD станет заседание ЕЦБ. Фактор риска - потенциальный пересмотр прогнозов роста ВВП и инфляции в сторону понижения и негативная оценка ситуации вокруг Италии. В краткосрочной перспективе евро нужно подтвердить пробой уровня 1.14, чтобы избежать коррекции", - указывает Михаил Мащенко.