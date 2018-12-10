Сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки должно дать достаточно твердую поддержку нефти Brent - Saxo Bank

"Центром внимания всю неделю был расширенный саммит ОПЕК в Вене, - указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Считанные месяцы назад такие встречи представляли бы собой празднование успешного поднятия цен на нефть. Вместо этого, прямо как в 2016 году, картель и его союзники оказались вынуждены искать болезненный компромисс, чтобы затормозить обрушение цен на нефть, которое достигло 30% с начала октября. После двух дней жарких дискуссий группа ОПЕК+ объявила о совместном урезании добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Рынок, который опасался, что это будет максимум 1 млн баррелей в сутки, вздохнул с облегчением. Опасения заключались в том, что Саудовская Аравия под давлением требований президента Трампа качать больше и в связи с убийством Хашогджи в Стамбуле не сможет уменьшить добычу настолько, чтобы удовлетворить рынок. В итоге им удалось создать опору для рынка, а тот ответил более чем 5-процентным повышением цены на нефть Brent сразу после объявления".

После потери половины завоеванного с минимума начала 2016 года нефти Brent удалось установить кое-какую поддержку. Эксперт Saxo Bank считает, что сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки должно дать достаточно твердую поддержку. Предстоящий в ближайшие месяцы постепенный уход с рынка Ирана вместе с потенциальным замедлением роста добычи в США могут в ближайшие недели вернуть нефть марки Brent к уровню 70 долл. США за баррель.

"Как и при обрушении цен в 2014 году, на ОПЕК и Россию оказывает давление взрывной рост добычи в США. За последний год этот рост составил более 2 млн баррелей в сутки. В результате на прошлой неделе США впервые за 75 лет стали чистым экспортером сырой нефти и нефтепродуктов. Хотя эта ситуация пока не должна стать новой нормой, она подчеркивает, что изменения, которые американская сланцевая революция принесла в последнее десятилетие, еще продолжаются", - резюмирует Оле Хансен.