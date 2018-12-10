Рубль в ближайшее время будет торговаться в промежутке 66-67 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне снижения доллара США рубль, как и большинство валют развивающихся стран, растет, торгуясь в понедельник около 66,2 руб./$. Российской валюте добавил позитива рост нефтяных котировок из-за достижения договоренностей по сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК. На наш взгляд, позитив в рубле ограничен, в том числе из-за умеренного роста нефтяных котировок. Ожидаем, что рубль в ближайшее время будет торговаться в промежутке 66-67 руб./$", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".