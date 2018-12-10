Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8 - "Нордеа Банк"

"Рубль демонстрирует сдержанные попытки укрепления в основных валютных парах на фоне позитивной динамики нефтяных цен. Brent в ходе торгов понедельника продолжает дорожать, после того как накануне страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1.2 mbd с начала 2019г. Однако данный фактор поддержки может оказаться ограниченным. Так, на текущей неделе ежемесячные отчеты ОПЕК (ср.) и МЭА (чт.), вероятно, окажут давление на стоимость нефтяных контрактов, поскольку доклады отразят все еще сохраняющиеся риски разбалансировки рынка. Валюты развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов не демонстрируют единой динамики. С одной стороны, ослабление доллара США на глобальных площадках формирует определенное пространство для укрепления высокодоходных активов. Однако, с другой стороны, аппетит к рисковым активам остается весьма сдержанным на фоне сохраняющихся противоречий в отношениях США и КНР. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65.8-66.8", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".