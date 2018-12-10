Крипторынок топчется на месте, но вскоре вновь может вернуться к падению - ГК "Форекс Клуб"

Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. После того, как SEC США вновь перенесла решение вопроса о регистрации биткоин-ETF, инвесторы остаются в унынии и пока не видят поводов для коррекции наверх.

Вместе с тем, хорошей новостью, хотя и почти проигнорированной рынком, стало сообщение об открытии в Австралии первой компании - Helio Lending, которая предоставляет услуги криптовалютного кредитования. Кроме того, крупная южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb запускает платформу голосования за листинг новых криптовалют.

Курс биткоина на 11:00 за сутки увеличился на 2,22% - до 3512 долларов при капитализации $62,1 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 1,21% - до 90,9 доллара, его капитализация составила $9,6 млрд, констатирует эксперт. В середине января произойдет хардфорк Ethereum.

XRP за сутки вырос в цене на 1,96% - до 0,306 доллара, его капитализация достигла $12,7 млрд. Litecoin подешевел на 1,99% - до 24,6 доллара с капитализацией $1,5 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $112,9 млрд.

"Вероятно, на фоне общего пессимизма инвесторов крипторынок в ближайшей перспективе продолжит свое снижение. Курс биткоина вскоре может вновь опуститься до 3400 долларов, Ethereum может подешеветь до 85-87 долларов, XRP - до 0,28-0,29 доллара, Litecoin - до 22-23 долларов", - прогнозирует Иван Марчена.