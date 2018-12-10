В ближайшие недели ожидаем смещения пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 65-68 - Промсвязьбанк

"Консолидация индекса доллара (DXY) вблизи отметки в 97 пунктов пока продолжается. На наш взгляд, европейские валюты по-прежнему недооценены во многом из-за рисков политического характера. До конца года видим вероятность восстановления пары евро/доллар ближе к отметке 1,16. Пара доллар/рубль проводит последние дни преимущественно вблизи отметок 66-67. Со второй половины сентября курс рубля стабилизировался в диапазоне 65-68 за доллар, и при отсутствии нового негатива на глобальных рынках в ближайшие пару недель ожидаем смещения пары в нижнюю половину диапазона", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.