Ближайшими целями движения ключевых пар с рублем может стать снижение к 66 за доллар и рост выше 76 за евро - FxPro

Российский рубль в пятницу развернулся к росту, вслед за сообщениями, что в ОПЕК+ согласовали суммарное сокращение добычи на 1.2 млн баррелей в сутки, включая снижение на 200 тыс. со стороны России, напоминает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. На этом фоне пара USD/RUB снизилась на 48 копеек, а с утра в понедельник открылась падением еще на 7 копеек, до 66.26. Курс EUR/RUB упал на 36 копеек к концу недели и потерял еще 24 копейки с утра, открывшись у отметки 75.60. Получая поддержку со стороны нефти, рубль все же уязвим перед давлением негативной динамики глобальных рынков.

Нефть подскакивала в пятницу на 7.7% внутри дня, от $59.20 до $63.75, хотя по итогам недели отдала часть завоеванных позиций. В понедельник утром Brent находится на уровне $61.09.

Тот факт, что крупнейшие корпорации согласились на сокращение добычи, является сильной поддержкой для нефтяных котировок. Вероятно, это событие станет ключевым в дальнейшей динамике нефти и способствует завершению того обвала, который наблюдался с начала октября.

"Технический анализ также выступает в пользу дальнейшего отскока: импульс снижения исчерпался, а нефть вышла из области перепроданности, - комментирует Александр Купцикевич. - Впрочем, одного этого может оказаться недостаточно для возвращения позитива на российский рынок. На глобальных площадках развивается давление после череды слабых данных из США, Китая и Японии. В результате, растет спрос на защитные активы, а это обычно "подтачивает" позиции рубля. Получается, что в данной ситуации евро может оказаться в выигрыше. Краткосрочно, мы видим переоценку инвесторами перспектив повышения ставок в США, что, несомненно, ослабляет американскую валюту. Тем не менее, развитие давления очень часто оканчивается ростом, а не снижением доллара, даже в том случае, если экономические проблемы испытывают сами США. Таким образом, ближайшими целями движения ключевых пар с рублем может стать снижение к 66 за доллар и рост выше 76 за евро".