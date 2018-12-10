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10 декабря 2018 года 10:53
Потенциал дальнейшего значительного снижения доходностей ОФЗ выглядит небольшим - РФПИ
"Снижение доходностей US-Treasuries в пятницу (-3 б.п.) и слабость доллара оказали поддержку всем ЕМ площадкам. Российские евробонды потеряли в доходности около 5 б.п., тогда как на рынке ОФЗ они опустились на 6-8 б.п. В случае ОФЗ, очевидно, рынок позитивно воспринял новости ОПЕК+, стимулировавшие рост цен на нефть и укрепление рубля. Они продолжат влиять на ОФЗ, однако до решения ЦБ и прояснения его позиции по ключевой ставке потенциал дальнейшего значительного снижения доходностей выглядит небольшим", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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10 декабря 2018 года 18:17
Решение ОПЕК+ может создать риски дефицита нефти в 2019г при сохранении цен на спотовом уровне - БКС
Решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом уровне, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла... читать дальше
.10 декабря 2018 года 17:40
Опубликованные в прошедшие выходные данные по внешней торговле Китая показали заметное ухудшение показателей. Годовые темпы прироста экспорта снизились с 15,6% в октябре до 5,4% в ноябре, констатирует экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Причиной торможения стало сокращение внешнего спроса в... читать дальше
.10 декабря 2018 года 17:05
Торговые споры между Китаем и США и риски замедления экономики остаются главными факторами, оказывающими давление на настроения инвесторов - Julius Baer
"Фондовые индексы китайского рынка находятся под давлением, - отмечает аналитик отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Ирэн Чоу. - Рост, вызванный итогами переговоров США и Китая на саммите G20, быстро сошел на нет. Негативной динамике способствовал арест топ-менеджера копании Huawei. В... читать дальше
.10 декабря 2018 года 16:40
ОПЕК сократит добычу на 1,2 млн баррелей и будет реагировать на изменение баланса на рынке - Julius Baer
Заседание ОПЕК завершилось в пятницу решением сократить добычу нефти примерно на 1,2 млн баррелей в день, с учетом производства в странах, не входящих в картель, таких как Российская Федерация. Объявленный объем оказался несколько больше ожиданий (то есть тех цифр, которые обсуждали рынки... читать дальше
.10 декабря 2018 года 13:46
Сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки должно дать достаточно твердую поддержку нефти Brent - Saxo Bank
"Центром внимания всю неделю был расширенный саммит ОПЕК в Вене, - указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Считанные месяцы назад такие встречи представляли бы собой празднование успешного поднятия цен на нефть. Вместо этого, прямо как в 2016 году,... читать дальше
.10 декабря 2018 года 13:23
Доллар начал неделю с продолжения распродаж, которые в пятницу были спровоцированы слабыми данными по рынку труда. Индекс доллара пробил линию восходящего тренда конца сентября и вплотную подошел к 3-недельным минимумам, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.10 декабря 2018 года 12:55
"На фоне снижения доллара США рубль, как и большинство валют развивающихся стран, растет, торгуясь в понедельник около 66,2 руб./$. Российской валюте добавил позитива рост нефтяных котировок из-за достижения договоренностей по сокращению добычи ОПЕК и не-ОПЕК. На наш взгляд, позитив в рубле... читать дальше
.10 декабря 2018 года 12:05
Криптовалюты после резкого падения предыдущих дней в понедельник топчутся на месте вблизи достигнутых уровней, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. После того, как SEC США вновь перенесла решение вопроса о регистрации биткоин-ETF, инвесторы остаются в унынии и пока не видят поводов... читать дальше
.10 декабря 2018 года 11:50
"Фьючерсы на нефть демонстрировали повышенную волатильность в ходе торгов прошлой недели. Контракты на Brent торговались в интервале от менее чем $59/bbl до $63/bbl. Основным фактором, оказавшим давление на нефтяные цены в течение недели, стала неопределенность относительно результата встреч... читать дальше
.10 декабря 2018 года 10:05
В случае возвращения спроса на рисковые активы котировки Brent поднимутся к отметке 65 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На саммите ОПЕК+, который состоялся в прошлую пятницу, 7 декабря, в Вене, страныэкспортеры заключили новое соглашение о сокращении добычи в объеме 1,2 млн барр./сут. от уровней октября 2018 года. В рамках этого решения исключения сделаны для Венесуэлы, Ирана и Ливии. Страны ОПЕК+ планируют вновь... читать дальше
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