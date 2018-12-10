Потенциал дальнейшего значительного снижения доходностей ОФЗ выглядит небольшим - РФПИ

"Снижение доходностей US-Treasuries в пятницу (-3 б.п.) и слабость доллара оказали поддержку всем ЕМ площадкам. Российские евробонды потеряли в доходности около 5 б.п., тогда как на рынке ОФЗ они опустились на 6-8 б.п. В случае ОФЗ, очевидно, рынок позитивно воспринял новости ОПЕК+, стимулировавшие рост цен на нефть и укрепление рубля. Они продолжат влиять на ОФЗ, однако до решения ЦБ и прояснения его позиции по ключевой ставке потенциал дальнейшего значительного снижения доходностей выглядит небольшим", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.