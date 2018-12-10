Вышедшая в Китае слабая макростатистика будет давить на бумаги российских сырьевых компаний - Dukascopy Bank SA

"Первый торговый день новой недели азиатские индексы акций завершают падением в среднем на 1,5%. Дело в том, что вышедшая в минувшие выходные в Китае статистика оказалась значительно хуже ожиданий рынка. Прирост экспорта и импорта замедлился, что усилило опасения дальнейшего снижения торгового оборота между Китаем и США с последующим негативным влиянием на экономики двух стран. Одновременно, цены на нефть отступили от максимумов, которые были достигнуты в пятницу на фоне решения ОПЕК сократить добычу. Падение цен на нефть, в свою очередь, оказало давление на курс рубля против доллара США на предторгах. Из-за негативного внешнего фона мы ожидаем падения и российских индексов акций в понедельник. В первую очередь, публикация слабой макроэкономической статистики в Китае будет давить на бумаги российских сырьевых компаний, которые в пятницу росли вслед за нефтью", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.