Доллар будет падать к отметке 65,5 рублей на фоне роста цен на нефть - ГК "Форекс Клуб"

"Курс доллара на Мосбирже в пятницу упал ниже 66 рублей на фоне дорожающей почти на 6% нефти, вернувшись к отметкам конца ноября. На 18.00 курс доллара расчетами "завтра" опустился на 84,75 копейки - до 65,98 рубля. Курс евро расчетами "завтра" к этому времени упал на 80,75 копейки - до 75,29 рубля. По итогам заседания ОПЕК+ в пятницу была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки (из них 800 тысяч баррелей приходятся на ОПЕК). На фоне этого известия нефтяные котировки резко пошли вверх. Вероятно, в ближайшей перспективе укрепление рубля продолжится, и он устремится к отметке 65,5 рублей за доллар и 75 рублей за евро", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.