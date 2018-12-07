Рынки ждут мягкую политику от ФРС США - Julius Baer

"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от управляющих Федеральными резервными банками Атланты и Далласа, которые выступали за паузу в ужесточении кредитной политики, до довольно жестких от управляющего Федеральным резервным банком Нью-Йорка, который поддерживал более активное повышение ставок и отмечал незначительное влияние импортных пошлин одновременно с тем, как председатель ФРС Джером Пауэлл говорил о здоровом состоянии рынка труда".

Инвесторы, скорее, поддерживают сторонников мягкой политики. По данным Bloomberg, фьючерсный рынок указывает на сохранение текущей ставки ФРС США по итогам заседания 19 декабря, менее, чем одно повышение в 2019 году и снижение в 2020 году. Схожие позиции наблюдаются и по форвардным валютным свопам на американский доллар. Ставка по двухлетним свопам на горизонте двух лет составляет 2,86%, тогда как месяц назад она находилась на отметке 3,25%. Тем временем, доходность по эталонным 10-летним гособлигациям демонстрирует схожий тренд: показатель опустился с аналогичных 3,25% до 2,89%. По оценкам экспертов Julius Baer, снижение доходности отражает, скорее, изменение ожиданий в отношении динамики ставки ФРС, чем уход в безопасные активы.

Внимание игроков сейчас приковано к предстоящей публикации отчета по американскому рынку труда. После выступления Джерома Пауэлла любые темпы роста почасовой оплаты труда кроме 3% приведут к падению доходностей по облигациям, тогда как рост занятости выше ожиданий может спровоцировать резкую коррекцию вверх.

"Коррекция кредитных спредов по инструментам со спекулятивным рейтингом пока не завершилась, хотя средняя доходность по высокорисковым американским облигациям вернулась к 7,38% с 5,6% в начале года, а спред по ним - к 4,5% с 3,2% в начале октября. Объемы торгов сокращаются и волатильность в сегменте какое-то время может оставаться повышенной", - резюмирует Маркус Алленшпах.