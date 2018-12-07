Рост ВВП РФ в 2019г не превысит 1% на фоне высокой неопределенности - Альфа-банк

Рост ВВП РФ в 2019 году составит 0,8%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Мой прогноз экономического роста в РФ на следующий год составляет 0,8%. Может быть, мы увидим 1%. Но, тем не менее, следующий год будет более сложный, чем 2018 год", - сказала Н.Орлова на конференции "Ведомостей" "Макроэкономический прогноз на 2019 год".

По мнению экономиста, одной из причин низких темпов роста ВВП РФ является высокая степень неопределенности, которая наблюдается в настоящее время, в том числе на валютном рынке.

"С точки зрения предсказуемости ситуация на валютном рынке стала гораздо более сложной", - подчеркнула Н.Орлова. "К сожалению, несмотря на то, что у нас действительно очень взвешенная экономическая политика, монетарная политика достаточно предсказуемая, бюджет с профицитом, неопределенность огромная, и соответственно, это, конечно, бьет по темпам роста", - добавила она.

Экономист добавила, что ее беспокоит тот факт, что 2018 году закончился электоральный цикл, то есть текущий год был не таким уж плохим, особенно, если учесть ожидаемое повышение налогов в следующем году.

"На самом деле 2018 год был неплох, потому что все-таки мы были в электоральном цикле. Хотя рост потребления на уровне 2,5% для года электорального цикла - это плохой результат. Таким образом, выход из электорального цикла, еще повышение НДС, пенсионная реформа - конечно, все эти факторы говорят о том, что в 2019 году нужно готовиться к тому, что темпы роста потребления будут небольшими, в районе 1,5%", - сказала Н.Орлова.