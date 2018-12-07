До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой рынка акций - ИК "ФИНАМ"

"Российские биржевые индексы сегодня восстанавливают позиции, хотя они и не снижались сильно в последние дни на фоне обвала по всему миру. Индекс "Московской биржи" прибавляет скромные 0,3%, торгуясь всего на 1,5% ниже исторического максимума. Валютный РТС растёт на аналогичную величину, достигая 1137 пунктов. Ярко выраженных историй на нашем рыке сегодня нет, все акции торгуются с незначительными изменениями в пределах 0,1-0,7%. До конца дня сохранится умеренно позитивный настрой на финансовых рынках, и если появится новость о том, что заместителя председателя правления компании Huawei отпустили под залог, это будет очень хороший сигнал", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.