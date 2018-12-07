Торговые войны США и Китая стоили мировым рынкам до 10% цены активов - Citi

Активы на мировых рынках стоили бы на 5-10% дороже, если бы не торговые споры США и Китая, считает руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank Дэвид Бейлин.

Как сообщил эксперт на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi, торговые войны останутся одним из основных рисков в 2019 году. Кроме того, он рекомендует инвесторам учитывать риски Brexit и итальянских банков.

По словам Д.Бейлина, в Citi Private Bank ожидают снижения темпов роста EPS (прибыль на акцию) в мировом масштабе с ожидаемых 16% в 2018 году до 8% в 2019 году. При этом рост мировой экономики, по его оценкам, в 2019 году замедлится, но останется выше 3%, после 3,3% по итогам 2018 года.

По прогнозам эксперта, совокупный доход мирового рынка акций по итогам 2019 года составит 7%, а долгового рынка - 1%.

Д.Бейлин рекомендует придерживаться избирательного подхода при инвестировании в следующем году.