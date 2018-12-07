Корреляция цен на нефть и курса рубля заметно усилилась в последнее время - "Открытие Брокер"

"Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4035 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,71%, недельная осталась на уровне 7,78%, а месячная снизилась до 7,96%. Сырьевые валюты немного слабели против доллара, но потери были незначительными. Если нефть продолжит корректировку вверх, то курс отечественной валюты может укрепиться. Корреляция цен на нефть и курса рубля заметно усилилась в последнее время, так как прочие факторы приобрели стабильный характер", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.