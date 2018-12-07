На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer

"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар надежды, появившиеся после торгового перемирия между США и Китаем. Внешнеторговые споры являются "полем битвы" между странами из-за тектонических перемен, которые происходят в мире в связи с переходом КНР в статус сверхдержавы и тем, что Соединенные Штаты не могут смириться с этим. Уход от рисков на финансовых рынках оказал давление на сырьевой сектор, в котором сильнее всего подешевели активы, ранее демонстрировавшие лучшую динамику, например, палладий. Неожиданно "бычий" еженедельный отчет по американскому рынку нефти во второй половине дня поддержал котировки "черного золота". На рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели. Рост глобальной экономики является слишком слабым для формирования дефицита и достаточно сильным для предотвращения появления избытка сырья. Кроме того, высокий курс доллара и вероятность его снижения в течение следующего года не приведут к заметному изменению цен на сырьевые товары. Как следствие, текущий тренд в секторе, вероятно, сохранится в 2019 году, и нас ждет еще довольно долгий период нестабильного движения котировок. Политический шум и уход от риска в четверг привели к снижению цен на сырьевые товары. В 2019 году в отсутствие руководства со стороны фундаментальных факторов новостная повестка продолжит оказывать большое влияние на рынки", - комментирует ситуацию глава исследований сырьевых рынков, Julius Baer Норберт Рюкер.