Мы ожидаем смещения торговли по паре рубль/доллар в диапазон от 67 до 68 рублей к концу текущего года - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 75 копеек, евро торгуется на уровне 76 рублей. Индекс ММВБ опустился до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent упали до 60 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap опустился ниже 3500 долларов. Накануне российская валюта снижалась на фоне падения нефтяных котировок. Все это достаточно логично, на фоне провала сделки ОПЕК+. В целом все продолжает двигаться в рамках тех сценариев, о которых мы говорили уже неоднократно. Напомним, что последними нашими рекомендациями по валютной паре доллар/рубль были покупки в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Мы ожидаем смещения торговли по данной паре в диапазон от 67 до 68 рублей к концу текущего года", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.