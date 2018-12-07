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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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07 декабря 2018 года 13:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль преодолел критическую зависимость от нефтяной динамики, но не смог полностью игнорировать резкие колебания котировок "черного золота" на фоне сложных переговоров ОПЕК+ о судьбе глобального пакта. Накануне цена барреля Brent рухнула ниже 60-долларовой отметки после заявления саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха о том, что соглашение пока не достигнуто. Скорее всего, сторонам удастся согласовать позиции, однако высока вероятность, что итоговые решения удовлетворят инвесторов не в полной мере. Нефть, а вместе с ней и российская валюта, смогут извлечь из ситуации лишь ограниченный позитив. Основной угрозой для позиций рубля по-прежнему остается геополитика. Киев пытается нагнетать обстановку в Черном море, что не находит поддержки в Европе. В то же время грозные заявления регулярно раздаются из США: по некоторым данным, американские моряки планируют увеличить свое присутствие вблизи российских морских границ. Наконец, риск введения новых антироссийских санкций продолжает нервировать участников рынка, хоть и не имеет пока конкретных очертаний. Между тем, позиции доллара тоже далеко не сильны: против американской валюты играет слабая макроэкономическая статистика. Если данные по рынку труда разочаруют наблюдателей, снижение американской валюты может продолжиться. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,10 - 67,10 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.
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07 декабря 2018 года 17:58
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:54
"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:38
"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:17
"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в... читать дальше
.07 декабря 2018 года 11:28
"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил... читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:36
Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:19
"Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а "черное золото" продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:52
Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei, отмечает эксперт ГК "Финам" Василий Олейник. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн... читать дальше
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