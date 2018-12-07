Волатильность на нефтяном рынке может быть повышенной - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в отношении объемов снижения добычи России. ОПЕК настаивает на сокращении производства РФ на 250- 300 тыс. барр./сутки, однако Москва готова обеспечить лишь половину требуемого объема. Сегодня состоится финальная встреча представителей ОПЕК и не-ОПЕК, в рамках которой участники должны достичь консенсуса, распределить квоты и заключить новое соглашение. Позитивом для нефти может стать согласие России сократить добычу более чем на 150 барр./сутки, а также решение о совокупном снижении производства странами ОПЕК и не-ОПЕК более чем на 1,4 млн барр./сутки (именно такой, по оценкам картеля, избыток нефти может образоваться в следующем году). Сегодня новостной фон может вновь заполнится "слухами" и комментариями представителей картеля, что станет фактором в пользу повышения волатильности. Еженедельные данные от американского Минэнерго (EIA) о снижении запасов нефти в США на внушительные 7,3 млн барр. не оказали выраженного влияния на рынок, т.к. в фокусе инвесторов было заседание картеля. Добыча за неделю, завершившуюся 30 ноября, не изменилась, оставшись на уровне 11,7 млн барр./сутки. США остаются крупнейшими производителями в мире, обогнав Россию и Саудовскую Аравию", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".