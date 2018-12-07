Внешний фон по-прежнему не оказывает поддержки покупателям рублевых гособлигаций - ИК "Велес Капитал"

"Коррекция на локальном рынке облигаций вчера продолжилась, в результате чего ОФЗ завершили третью сессию подряд с убытками. Ближе к завершению торгов давление продавцов стало немного ослабевать, что позволило отдельным выпускам частично компенсировать внутридневные потери. Таким образом, максимальное ценовое снижение показали облигации из "дальнего" сегмента. В тоже время "короткие" бумаги закрылись примерно на прежних уровнях. Ставки вдоль кривой поднялись на 2-4 бп. Дневной оборот на ММВБ в четверг сократился до 7 млрд руб., что свидетельствует о крайне слабой активности игроков. Отчасти это может быть связано с начавшимся облигационным конгрессом в Санкт-Петербурге. При анализе денежных потоков в течение дня можно выделить увеличившийся интерес к более короткому инфляционному линкеру 52001. На операции с данной серией вчера пришлось почти 30% от суммарного оборота. Бумага показала небольшой ценовой рост, доходность снизилась до YTM3,19%, - 3 бп. Таким образом, показатель вмененной инфляции сейчас оценивается в 5,23%, в то время как еще в начале недели он составлял 5,08%. Сегодня внешний фон по-прежнему не оказывает поддержки покупателям рублевых гособлигаций. Неопределенность по итогам заседания ОПЕК также добавляет волатильности ценам рисковых активов. ОФЗ открылись без единой динамики, средний участок кривой плавно теряет позиции", - комментируют ситуацию в ИК "Велес Капитал".