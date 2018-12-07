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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5 - "Нордеа Банк"
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07 декабря 2018 года 12:11
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5 - "Нордеа Банк"
"Рубль сдержанно снижается в основных валютных парах в ходе утренних торгов. Основным фактором, оказывающим давление на российскую валюту, локально выступает неопределенность исхода встречи ОПЕК+. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют преимущественно умеренную позитивную динамику в паре с долларом США. Американская валюта накануне ослабила позиции на Forex, после того как ADP опубликовала более слабые данные по рынку труда, чем ожидалось. Однако официальная статистика по рынку труда США, которая будет опубликована сегодня в 16:30 мск, как ожидается, отразит сильные данные, что поддержит доллар. Рубль во второй половине дня будет реагировать на итоги встречи ОПЕК+, которое по нашим оценкам вряд ли даст существенные поводы для оптимизма . Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.4-67.5", - считают в "Нордеа Банке".
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07 декабря 2018 года 17:58
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:54
"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:38
"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:17
"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в... читать дальше
.07 декабря 2018 года 11:28
"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил... читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:36
Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:19
"Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а "черное золото" продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:52
Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei, отмечает эксперт ГК "Финам" Василий Олейник. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн... читать дальше
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