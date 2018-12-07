Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"

"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил неуверенность в том, что членам ОПЕК+ удастся достичь соглашения о сокращении добычи нефти. Предложение снизить производство членами сделки (предварительно на 1 mbd) остается в подвешенном состоянии. В качестве основного препятствия по достижению соглашения саудовская сторона назвала несогласие России пойти на существенное сокращение. РФ готова сократить собственную добычу максимум на 150 tbd в первые три месяца 2019г. с возможностью пересмотреть этот объема в дальнейшем. Мы полагаем , что членам сделки ОПЕК+ все же удастся достичь компромисс и заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Однако нефтяные цены смогут извлечь лишь ограниченный позитив из такого решения, учитывая меньшие объемы сокращения добычи, чем ожидалось ранее, а также более короткий срок действия нового соглашения. О решении ОПЕК+, как ожидается, станет известно сегодня во второй половине дня", - считают в "Нордеа Банке".