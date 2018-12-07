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Главная / Аналитикам / Аналитика / Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
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07 декабря 2018 года 11:28
Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены - "Нордеа Банк"
"Неопределенность исхода сделки ОПЕК+ продолжает оказывать давление на нефтяные цены. Основные контракты на “’черное золото” в утренние часы сохраняют негативную динамику, отражая опасения участников рынка относительно перспектив сделки ОПЕК+. Накануне министр энергетики Саудовской Аравии выразил неуверенность в том, что членам ОПЕК+ удастся достичь соглашения о сокращении добычи нефти. Предложение снизить производство членами сделки (предварительно на 1 mbd) остается в подвешенном состоянии. В качестве основного препятствия по достижению соглашения саудовская сторона назвала несогласие России пойти на существенное сокращение. РФ готова сократить собственную добычу максимум на 150 tbd в первые три месяца 2019г. с возможностью пересмотреть этот объема в дальнейшем. Мы полагаем , что членам сделки ОПЕК+ все же удастся достичь компромисс и заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Однако нефтяные цены смогут извлечь лишь ограниченный позитив из такого решения, учитывая меньшие объемы сокращения добычи, чем ожидалось ранее, а также более короткий срок действия нового соглашения. О решении ОПЕК+, как ожидается, станет известно сегодня во второй половине дня", - считают в "Нордеа Банке".
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07 декабря 2018 года 17:58
"Время, когда представители ФРС США делали порой противоречивые заявления по поводу политики регулятора, кажется, прошло, - констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Мы были свидетелями целого спектра оценок - от ультрамягких от... читать дальше
.07 декабря 2018 года 15:19
На сырьевой рынок в целом влияют политические факторы и изменения настроений, а не фундаментальные показатели - Julius Baer
"Движение рынков в четверг выглядело как перемещение по очень неровной и извилистой дороге. ОПЕК неожиданно не смог договориться о деталях соглашения по ограничению добычи и перенес принятие окончательного решения на пятницу. Арест топ-менеджера крупной китайской корпорации поставил под удар... читать дальше
.07 декабря 2018 года 13:34
Спрос на нефть в EM находится в зоне риска из-за замедления экономики на фоне торговых войн и ослабления нацвалют - Citi
Глобальная десинхронизация экономического роста оказывает давление на нефтяной рынок в настоящее время, сказал начальник департамента Citi по сырьевым рынкам в регионе EMEA Макс Лайтон на встрече с журналистами в рамках EMEA Media Summit Citi. При этом, как отметил эксперт, спрос на нефть в EM... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:54
"В преддверии важной статистики по рынку труда США доллар чувствует себя неуверенно и торгуется скорее нейтрально. Участники рынка надеются, что релиз не подтвердит недавних опасений за американскую экономику и отразит приличный рост занятости и зарплат. Если так, USD привлечет спрос, но вряд ли... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:38
"Рано или поздно это должно было случиться: Bitcoin (BTC) пробил уровень $3,500, - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич. - За последние 24 часа эталонная криптовалюта теряет более 11% и торгуется около $3,400. Суточный торговый объем подрос примерно на один миллиард долларов,... читать дальше
.07 декабря 2018 года 12:17
"Цена нефти Brent опустилась ниже $60/барр. на фоне отсутствия договоренностей по новому соглашению по снижению добычи нефти по итогам вчерашнего заседания ОПЕК. Страны-участницы картеля не смогли распределить квоты по сокращению производства, консенсус не был достигнут из-за неопределенности в... читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:36
Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:19
"Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а "черное золото" продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:52
Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei, отмечает эксперт ГК "Финам" Василий Олейник. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:17
Свежий экономический отчет ФРС США поддерживает повышение ставки на очередном заседании регулятора - Julius Baer
"Публикация "Бежевой книги" ФРС США накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке 19 декабря подтвердила высокие темпы роста американской экономики, здоровое состояние рынка труда, которое стимулирует повышение зарплат, и начинающее проявляться влияние внешнеторговых пошлин на... читать дальше
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