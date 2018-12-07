Возможно, в первые часы российская валюта попробует немного укрепиться к доллару - Алор Брокер

"Для рубля внешний фон с утра складывается нейтральный. Возможно, в первые часы российская валюта попробует укрепиться к доллару копеек на 20-30, но итоговый результат будет зависеть от решения ОПЕК+ и последующих комментариев. Пока мы сохраняем для рубля актуальным коридор 66-67 за доллар", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.