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07 декабря 2018 года 09:57
Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет - "Открытие Брокер"
"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Надежды на более мягкую политику ФРС продолжат давить на доллар, стимулируя покупки более доходных рискованных активов. Нефть пока не радует российский рынок, но, похоже, в зоне $57,5-58,5 формируется поддержка. Если OPEC+ сможет договориться о сокращении производства как минимум на 1 млн баррелей, то котировки могут начать своё медленное восстановление. Особых поводов для снижения российских активов в пятницу нет. Поэтому день начнём с небольшого роста индексов и укрепления рубля. Ключевыми событиями станут публикация данных по рынку труда в США и решение OPEC+ по ограничению добычи", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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07 декабря 2018 года 09:36
Dow Jones и S&P 500 существенно сократили снижение, Nasdaq Composite завершил торги четверга ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.07 декабря 2018 года 09:19
"Нефть в ходе вчерашних торгов теряла более 5%, несмотря на снижение запасов в США после 10 недель роста. Страны ОПЕК не пришли к единому мнению по объемам сокращения на 2019 год. Если не удастся договориться сегодня, то решение перенесут, а "черное золото" продолжит падение. Страны ОПЕК обсуждали... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:52
Как гром среди ясного неба прогремела сегодня утром новость об аресте в Канаде CFO китайской компании Huawei, отмечает эксперт ГК "Финам" Василий Олейник. В самой компании заявили, что арест был произведен от имени США, поэтому она может быть экстрадирована в Восточной округ Нью-Йорка. Мэн... читать дальше
.06 декабря 2018 года 15:17
Свежий экономический отчет ФРС США поддерживает повышение ставки на очередном заседании регулятора - Julius Baer
"Публикация "Бежевой книги" ФРС США накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке 19 декабря подтвердила высокие темпы роста американской экономики, здоровое состояние рынка труда, которое стимулирует повышение зарплат, и начинающее проявляться влияние внешнеторговых пошлин на... читать дальше
.06 декабря 2018 года 14:15
ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer
Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:52
Возможный рост заработных плат способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13 - "Нордеа Банк"
"Пара EUR/USD сохранилась накануне в узком диапазоне вблизи отметки 1,135. Торги на американских площадках не проводились, поскольку 5 декабря было объявлено днем траура. Из важных для рынка событий стоит отметить публикацию "Бежевой книги" – сводного обзора о состоянии американской экономики,... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:34
В течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением перед второй встречей представителей ОПЕК+, которая состоится сегодня в Вене. Фьючерсы на нефть демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия конкретных договорённостей стран-производителей нефти относительно сокращения... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:14
"Ожидаем, что на саммите ОПЕК+, который состоится завтра, 7 декабря, в Вене, страны-экспортеры достигнут нового соглашения о сокращении добычи в объеме не менее 1 млн барр./сут. Вероятно, производители нефти будут сокращать добычу плавно, в результате на фоне этого решения котировки Brent... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:12
Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"
"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены... читать дальше
.06 декабря 2018 года 09:40
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг. Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг. читать дальше
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