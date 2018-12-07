Рубль: крепость пала - FxPro

"Ситуация вокруг нефти и на мировых рынках в целом подавляла рубль весь четверг. В итоге пара USD/RUB прибавила 30 копеек, поднявшись до 66,87. EUR/RUB окрепла на 57 копеек, подскочив до 76,10. Отметим, что единая валюта с конца ноября "топчется" в очень узком коридоре, разворачиваясь к снижению на попытках роста выше 76. Однако велики шансы, что текущее сопротивление не устоит, так как на рынках сохраняется тяга к осторожности. В целом вторая половина дня обещает быть перенасыщенной событиями, так как помимо решения ОПЕК+ рынки сосредоточены на публикациях из США. Зачастую в день перед релизом Nonfarm Payrolls и "уровня безработицы" на рынках наблюдается полнейшее затишье: участники занимают выжидательную позицию и готовятся к самому непредсказуемому развитию событий", - обращает внимание ведущий аналитик Александр Купцикевич.