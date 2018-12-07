Диапазон 2400-2450 пунктов для индекса МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок закрыл вчерашний день снижением на 1,4%, и улучшение настроений на глобальных рынках отыграть не успел. Сегодня ожидаем позитивного открытия. Диапазон 2400-2450 пунктов для индекса МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность, и в ближайшие дни ожидаем восстановления индекса к верхней границе", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.