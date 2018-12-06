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06 декабря 2018 года 18:40
Притоки в акции РФ через GEM ETF на прошедшей неделе оказались лучшими с середины июля в свете сильной динамики EM - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 5 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно данным проведенного исследования, приток в акции РФ со стороны ETF на прошедшей неделе составил $86 млн, при этом большая его часть в размере $66 млн была обеспечена фондами GEM (глобальные фонды, инвестирующие в глобальные рынки), что стало лучшим показателем с середины июля. "Российские акции получили чистый приток в объеме $86 млн за счет как российских, так и GEM фондов. Однако главной силой стали все же последние, обеспечив $66 млн от совокупного объема. Таким образом, минувшая неделя стала самой лучшей с середины июля, а причина - более сильная динамика EM в сравнении с DM в свете роста мировой волатильности", - пишут эксперты. Однако они отмечают, что такой расклад может оказаться недолговременным, поскольку связан с притоками в ETF, из которых выйти можно быстрее, нежели из традиционных фондов. Кроме того, аналитики "БКС Глобал Маркетс" пришли к выводу, что локальные инвесторы не ждут новогоднего ралли в бумагах РФ. "Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" вырос на 0,1% по итогам прошлой недели. Продавцы активизировались: средний объем коротких позиций увеличился более чем на 7%. Таким образом, активность локальных инвесторов похожа на что угодно, только не на подготовку к новогоднему ралли. Торги проходят в довольно узком диапазоне. Российский рынок показал динамику лучше других глобальных рынков, однако не смог вырасти в абсолютном выражении. Все это соответствует нашему базовому сценарию и рекомендации "покупать" РТС ниже 1100 и "продавать" выше 1200 пунктов", - следует из отчета. Институциональные инвесторы стали чистыми продавцами на относительно высоких оборотах: перевес продавцов над покупателями составил 30% по итогам недели, завершившейся в среду, а лидеры списков топ-покупок и топ-продаж соответствовали изменениям в индексе MSCI Russia (включение Polymetal (MOEX: POLY) и исключение "РусГидро" (MOEX: HYDR) ).
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