Рубль выглядит не так уж плохо - eToro

На дневных и недельных графиках рубль снижается за компанию с остальными рисковыми активами на торгах в четверг. Поводом для новой волны бегства от риска послужили сомнения в надежности недавно заключенного перемирия между США и Китаем после ареста финансового директора китайской Huawei по требованию Вашингтона, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. На этом фоне доллар пользуется спросом в парах с высокодоходными валютами, а ситуация на рынке нефти лишь подливает масла в огонь. Заседание ОПЕК идет полным ходом, и цены объяснимо демонстрируют повышенную волатильность, отражая нервозность трейдеров из-за противоречивых сигналов от экспортеров.

"Если абстрагироваться от волатильного нефтяного фактора, в более долгосрочной перспективе для рубля сохраняются санкционные риски, а также на горизонте маячит перспектива возобновления интервенций Банка России, которое, по всей видимости, произойдет уже в следующем месяце, - указывает Михаил Мащенко. - Прелюдией к возобновлению покупок валюты на рынке может послужить повышение ставки на декабрьском заседании. Все это не сыграет на руку "россиянину". Впрочем, не будем забывать, что объем интервенций будет определяться исходя из цен на нефть. Если котировки не взлетят в январе, покупки валюты будут достаточно скромными и не сильно навредят российской валюте. В общем, в перспективе ближайших месяцев многое будет зависеть в большей степени от динамики цен на "черное золото" и внешнеполитической обстановки".

По мнению эксперта eToro, с технической точки зрения пара доллар/рубль, которая сегодня впервые с начала декабря нарушила целостность 67 руб., вряд ли сможет закрепиться над областью 67,50 руб. в ближайшее время, а в более широкой перспективе может упасть, если верить признакам замедления роста экономики США, которые сулят прорыв бычьего тренда по доллару на форексе.