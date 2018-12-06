Свежий экономический отчет ФРС США поддерживает повышение ставки на очередном заседании регулятора - Julius Baer

"Публикация "Бежевой книги" ФРС США накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке 19 декабря подтвердила высокие темпы роста американской экономики, здоровое состояние рынка труда, которое стимулирует повышение зарплат, и начинающее проявляться влияние внешнеторговых пошлин на ускорение динамики потребительских цен. Все эти факторы говорят в пользу очередного повышения ключевой ставки регулятора на ближайшем заседании. Судя по котировкам на фьючерсном рынке, вероятность ужесточения кредитной политики составляет 75%. По нашим оценкам, ФРС США поднимет ставку несмотря на недавние колебания на рынках. Повышение ставки увеличит разницу в финансовых условиях в США с одной стороны и других ведущих экономиках мира с другой, что будет способствовать укреплению доллара", - прогнозирует экономист Julius Baer Дэвид Коль.