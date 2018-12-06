Во второй половине торговой сессии четверга мы ожидаем падения индекса МосБиржи до отметки 2395 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину сегодняшней торговой сессии новость об аресте в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Tech вызвала резкое падение индексов акций по всему миру. Инвесторы опасаются, что несмотря на достигнутое перемирие между США и Китаем, торговое противостояние между двумя странами продолжится. Одновременно цены на нефть марки Brent начали дешеветь, опустившись к середине дня до отметки $60,5. Вслед за ценами на нефть ускорилось падение и российских индексов, которые сейчас снижаются в среднем на 1,8%. Основное давление на индексы оказывает падение котировок акций нефтегазовых компаний, потерявших сегодня по 1-2%. В свою очередь, курс рубля подешевел против доллара на 29 копеек до 66,8625 руб./долл. Что касается второй половины торговой сессии четверга, то мы ожидаем падения индекса МосБиржи до отметки 2395 пунктов. Дальнейшую динамику российских индексов определят итоги заседания ОПЕК, которое стартовало сегодня в Вене", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.