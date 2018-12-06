Ожидаем смещения торговли по основной валютной паре в диапазон от 67 до 68 рублей за доллар до конца текущего года - "Аналитика Онлайн"

На российском валютном рынке воцарилось спокойствие. Рубль стабилен как к единой европейской валюте, так и к американскому доллару. Однако это не влияет на наши рекомендации по доллар/рублю. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар/рубль в диапазоне от 65 до 66 рублей. Ожидаем смещения торговли по основной валютной паре на московской бирже в диапазон от 67 до 68 рублей до конца текущего года", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.