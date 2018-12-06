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Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67 - "Нордеа Банк"
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06 декабря 2018 года 13:48
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67 - "Нордеа Банк"
"Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как негативный фактор, способный подорвать переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Пока официальный Пекин не даст свою оценку данному событию, на площадках продолжат преобладать настроения "risk-off". Помимо ухудшения внешнего фона интерес к рублю ограничивает неопределенность по исходу сделки ОПЕК+. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67", - считают в "Нордеа Банке".
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06 декабря 2018 года 14:15
ОПЕК согласится с ограничением добычи, но цены на нефть не поднимутся выше 75 долларов за баррель - Julius Baer
Сегодня в Вене завершится заседание лидеров стран ОПЕК. На фоне обвала цен на нефть в начале октября из-за роста запасов сырья картель, как ожидается, договорится о сокращении объемов добычи, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Новую сделку поддерживают... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:52
Возможный рост заработных плат способен поддержать доллар, приблизив его в паре с евро к отметке 1,13 - "Нордеа Банк"
"Пара EUR/USD сохранилась накануне в узком диапазоне вблизи отметки 1,135. Торги на американских площадках не проводились, поскольку 5 декабря было объявлено днем траура. Из важных для рынка событий стоит отметить публикацию "Бежевой книги" – сводного обзора о состоянии американской экономики,... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:34
В течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением перед второй встречей представителей ОПЕК+, которая состоится сегодня в Вене. Фьючерсы на нефть демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия конкретных договорённостей стран-производителей нефти относительно сокращения... читать дальше
.06 декабря 2018 года 11:14
"Ожидаем, что на саммите ОПЕК+, который состоится завтра, 7 декабря, в Вене, страны-экспортеры достигнут нового соглашения о сокращении добычи в объеме не менее 1 млн барр./сут. Вероятно, производители нефти будут сокращать добычу плавно, в результате на фоне этого решения котировки Brent... читать дальше
.06 декабря 2018 года 10:12
Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"
"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены... читать дальше
.06 декабря 2018 года 09:40
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг. Нефть эталонных марок вновь дешевеет в ходе торгов в четверг. читать дальше
.05 декабря 2018 года 18:48
"Мы ожидаем, что ОПЕК примет решение снизить добычу 6-7 декабря 2018 г., что подстегнет рост нефтяных котировок и вернет их к 70 долларам за баррель Brent. Исходя из этого прогноза цены на ближайшие годы, мы считаем, что потенциал роста есть у всех компаний российского нефтегазового сектора. Мы... читать дальше
.05 декабря 2018 года 18:01
"Несмотря на падение индекса деловой активности в Великобритании до минимума с 2016 года, курс фунт/доллар вырос. Согласно данным банка JP Morgan, после вчерашних заявлений Европейского суда и заседания парламента Великобритании вероятность того, что Брекзита не будет, увеличилась с 20% до 40%.... читать дальше
.05 декабря 2018 года 16:36
"В последнее время многие аналитики публикую расчеты вероятности наступления рецессии в США в 2019 году. J.P. Morgan, например, оценивает ее на уровне в 30,5% в перспективе ближайших 12 месяцев на основании индекса S&P 500 (до его обвала во вторник) и спреда по облигациям с рейтингом ВВВ.... читать дальше
.05 декабря 2018 года 14:12
"После утреннего ралли доллар умерил пыл и в середине торгов среды демонстрирует неоднозначный, но преимущественно позитивный настрой. Импульс не носит ярко выраженного характера, да и в целом на рынках присутствует некоторая нервозность. Одна из причин - переоценка итогов встречи Трампа и Си... читать дальше
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