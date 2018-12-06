Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67 - "Нордеа Банк"

"Весь блок валют развивающихся рынков в ходе сегодняшних торгов демонстрирует снижение в паре с долларом США. Неприятие риска на рынках заметно выросло после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Данное событие рынки оценивают как негативный фактор, способный подорвать переговоры между США и Китаем по вопросам торговли. Пока официальный Пекин не даст свою оценку данному событию, на площадках продолжат преобладать настроения "risk-off". Помимо ухудшения внешнего фона интерес к рублю ограничивает неопределенность по исходу сделки ОПЕК+. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66,2-67", - считают в "Нордеа Банке".