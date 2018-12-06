На следующей неделе Минфин, скорее всего, предложит инфляционные ОФЗ или бумаги с плавающей ставкой купона - "Райффайзенбанк"

"Увеличенное предложение от Минфина на первичном рынке не совпало с интересами инвесторов: по итогам вчерашних аукционов удалось реализовать ОФЗ лишь на 20,1 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. При этом для продажи 10-летних ОФЗ 26224 ведомству пришлось предоставить существенную премию ко вторичному рынку, несмотря на наличие спроса (19,2 млрд руб.). Реализация рекомендуемой нами стратегии (формирование короткой позиции за день до аукциона, в момент объявления параметров, с ее закрытием на аукционе по выпуску 26224) принесла бы на этой неделе 0,5-0,9 п.п. по цене. По-видимому, многие участники следуют этой стратегии, что и обусловило появление такого высокого спроса на длинный выпуск. Интерес к 5-летним 26223 оказался скромным (спрос составил всего 8,4 млрд руб., что ниже предложенных к размещению 10 млрд руб.), при этом предоставив незначительную премию (всего 2 б.п.), разместить удалось всего 5,15 млрд руб. После такого слабого результата аукциона на следующей неделе Минфин, скорее всего, предложит инфляционные ОФЗ или бумаги с плавающей ставкой купона", - отмечают в "Райффайзенбанке".