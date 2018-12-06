Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 66,50-67/USD - РФПИ

"По-прежнему наиболее ожидаемым событием ближайших дней является продолжающийся саммит ОПЕК: все ждут решения о сокращении добычи в 2019 году и его масштабов. В остальном поддержку рублю продолжат оказывать потоки от крупнейших экспортеров, хотя фон для торгов продолжает задавать внешний новостной фон. Сегодня, учитывая обстановку, рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 66,50-67/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.