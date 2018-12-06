В течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов находятся под давлением перед второй встречей представителей ОПЕК+, которая состоится сегодня в Вене. Фьючерсы на нефть демонстрируют отрицательную динамику ввиду отсутствия конкретных договорённостей стран-производителей нефти относительно сокращения добычи для выступления балансирующим фактором на рынке: контракты на нефть Brent в моменте торгуются около отметки $61,3/bbl, WTI - в районе $52,7/bbl. Отметим, что вчера состоялась встреча мониторингового комитета ОПЕК+, после которой министры стран-экспортёров нефти заявили о согласовании решения сократить добычу сырья в течение ближайших 6 месяцев, отметив при этом, что конкретных договорённостей по объёму сокращения пока нет, а значит, о финальном решении говорить пока преждевременно. Достижение консенсуса осложняется разногласиями между ОПЕК и Россией: как сообщает Reuters, члены картеля добиваются сокращения добычи нефти Россией на 0,25-0,3 mn bpd, в то время как представители российской стороны накануне заявили о готовности снизить добычу не более чем на 0,15 mn bpd. Тем не менее, мы ожидаем, что представители ОПЕК+ смогут договориться о сокращении добычи нефти на 1-1,3 млн bpd, что, как мы отмечали ранее, вряд ли приведёт к заметному росту фьючерсов на нефть и скорее позволит ценам находиться в районе $60-70/bbl. Таким образом, в течение сегодняшнего дня нефтяные котировки будут демонстрировать повышенную волатильность до официального объявления результатов встреч ОПЕК+", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".