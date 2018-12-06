Возможно, котировки Brent смогут подняться выше 65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Ожидаем, что на саммите ОПЕК+, который состоится завтра, 7 декабря, в Вене, страны-экспортеры достигнут нового соглашения о сокращении добычи в объеме не менее 1 млн барр./сут. Вероятно, производители нефти будут сокращать добычу плавно, в результате на фоне этого решения котировки Brent поднимутся выше 65 долл./барр." - предполагает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.