Очень многое для российских акций будет зависеть от решения ОПЕК - Алор Брокер

"Российский рынок сейчас выглядит очень сильно, просадки быстро выкупаются. Поэтому при улучшении внешнего фона "длинные" позиции нужно наращивать. В частности, сегодня могут быть хорошие цены для покупки "Лукойла" с целью 5500 руб. Ожидаем, что в перспективе "лучше рынка" будет и "Газпром", целью движения акций которого является отметка 170 руб. Однако очень многое для российских бумаг будет зависеть от решения ОПЕК. Пока картель обсуждает вариант снижения добычи на 1,3 млн баррелей в день. Но для этого нужно уговорить Россию снизить добычу как минимум вдвое по сравнению со 130-140 тыс. баррелями в день, на что мы уже готовы пойти", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК