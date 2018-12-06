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06 декабря 2018 года 10:12
Для стабилизации рынка нефти требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки - ИК "Открытие Брокер"
"Заседание министерского мониторингового комитета OPEC+ показало, что в расширенном соглашении есть поддержка идеи сокращения добычи на полгода. Как минимум производство будет сокращено на 1 млн баррелей относительно уровней сентября и октября. Ирану и Венесуэле могут быть предоставлены исключения. Однако конкретные цифры будут обсуждаться уже 6 декабря на встрече министров OPEC+. На рынке нефти довольно чётко прослеживается идея того, что сокращение производства на 1 млн баррелей - это лишь символический жест, который может замедлить, а не остановить снижение котировок. Для стабилизации рынка требуется сокращение на 1,3-1,5 млн баррелей в сутки", - отмечает ведущий аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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06 декабря 2018 года 14:15
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.05 декабря 2018 года 16:36
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.05 декабря 2018 года 11:55
"Цены на нефть остаются под давлением после того, как министр энергетики Саудовской Аравии накануне заявил, что пока преждевременно говорить, согласует ли ОПЕК+ сокращение добычи нефти на предстоящей встрече в Вене. Участники рынка проявляют осторожность в преддверии решений ОПЕК+. Очевидно, что... читать дальше
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