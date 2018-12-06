Торги четверга на отечественном фондовом рынке пройдут в минорном ключе - Инвестиционная палата

"Торги четверга на отечественном фондовом рынке, на наш взгляд, пройдут в минорном ключе. Снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы, рост курса доллара США и снижение цен по ряду сырьевых товаров и металлов окажут давление на российские индексы. Сегодня внимания инвесторов заслуживают сигналы с заседания ОПЕК, на котором должны принять решение по квотам на сокращение добычи нефти на ближайшие полгода", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.